Sconto Amazon: Apple AirPods 4 a 129 euro

Con il loro nuovo design, gli AirPods 4 sono ancora più comodi da indossare per tutto il giorno e restano ben fermi quando ti muovi. Hanno un profilo ottimizzato, lo stelo è più corto e permettono di controllare musica e chiamate con un rapido tocco. Gli auricolari wireless perfetti per chi ama Apple. Comodi, offrono un ottimo suono e poi… sono anche in sconto. Su Amazon li trovi a 129 euro, invece di 149 euro.

Con AirPods 4 puoi goderti musica, film o serie TV, i videogiochi e non solo, con l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono avvolgente, come al cinema.

AirPods 4 a 129 euro

Gli AirPods 4 hanno il chip H2 progettato da Apple. La modalità “Isolamento vocale” migliora la qualità delle telefonate quando ti trovi in aree particolarmente rumorose. Sfruttando l’audio computazionale evoluto, riduce il rumore di fondo mentre isola il suono della tua voce e lo rende più nitido per la persona con cui stai parlando.

Basta dire “Ehi Siri” o anche solo “Siri” per ascoltare un brano, fare una chiamata o controllare i tuoi impegni. Infatti, grazie alle interazioni con Siri, per rispondere sì o no quando ti chiede qualcosa, ora puoi semplicemente annuire o scuotere delicatamente la testa. Per abbinare gli AirPods 4, ti basta avvicinarli al tuo dispositivo e toccare Connetti sul display. Facilissimi quindi da associare.

Usando “Condivisione audio”, è facile godersi in coppia un brano o un film, ognuno con il proprio paio di AirPods. In più. Inoltre, gli auricolari hanno un sensore che rileva il contatto con la pelle, quindi fanno partire automaticamente l’audio quando li indossi, e lo mettono in pausa non appena li togli.

Con una sola carica hai fino a 5 ore di ascolto, e fino a 30 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore utilizzando la custodia. La custodia è compatibile con la ricarica USB‑C ed è oltre il 10% più compatta rispetto alla generazione precedente.

In sconto a 129 euro su Amazon, sono l’affare del giorno.