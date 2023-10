Sconto 71% per una BESTIA di laptop 14", 12GB di RAM: Amazon SHOCK (290€)

Se stai cercando un computer portatile versatile e affidabile che offra prestazioni elevate e una grande portabilità, il portatile Jumper è la scelta perfetta per te. Dotato di un processore quad core Intel, 12GB di memoria RAM DDR4 e un veloce SSD da 256GB, questo portatile offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Incredibilmente, adesso puoi portarlo a casa a 290€ appena da Amazon. Approfitta dello sconto del 71% e completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo eccezionale portatile è alimentato da un processore quad core Intel che offre prestazioni affidabili e veloci. Questo significa che puoi eseguire facilmente compiti impegnativi come la modifica di foto e video, il multitasking e l’esecuzione di applicazioni aziendali senza problemi.

Con 12GB di memoria DDR4, il portatile Jumper offre abbastanza spazio per eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, l’unità SSD da 256GB garantisce un rapido avvio del sistema operativo e tempi di caricamento ridotti per le applicazioni e i file.

Il portatile Jumper è dotato di un display IPS Full HD da 14 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Questo ti offre immagini nitide, dettagliate e colori vivaci per un’esperienza visiva coinvolgente. Che tu stia guardando film, lavorando su progetti creativi o navigando sul web, il display di alta qualità del portatile Jumper ti offrirà immagini eccezionali.

Il portatile Jumper offre una varietà di opzioni di connettività per soddisfare le tue esigenze. Supporta WiFi dual-band 2.4G/5G per una connessione Internet veloce e stabile. Inoltre, è dotato di porte USB 3.0 e di un’interfaccia Type-C per il trasferimento dati rapido e la connessione a dispositivi esterni. Il Bluetooth 4.0 integrato consente anche di collegare facilmente dispositivi wireless come cuffie, mouse e tastiere.

Con il suo design sottile e leggero, è estremamente portatile e può essere facilmente trasportato ovunque tu vada. È ideale per chi è sempre in movimento, che sia per lavoro o per divertimento. Inoltre, grazie alla sua batteria di lunga durata, puoi utilizzarlo per diverse ore senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare frequentemente.

Il portatile Jumper è una scelta eccellente per chi cerca un computer portatile potente e portatile. Con il suo processore quad core Intel, 12GB di memoria RAM DDR4 e lo spazioso SSD da 256GB, offre prestazioni elevate e una rapida velocità di archiviazione. Inoltre, il display Full HD da 14 pollici e la connettività completa lo rendono perfetto per l’intrattenimento e la produttività. Non perdere l’opportunità di avere un dispositivo affidabile e versatile questo ottimo laptop, approfittando di uno sconto super goloso del 71%: completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittarne e averlo a 290€ appena invece di 999,99€. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.