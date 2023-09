Sconto 60% per Xiaomi Watch S1 Active: GPS, telefonate, batteria 12 giorni

Xiaomi Watch S1 Active è in sconto del 60% su Amazon. Risparmi un sacco su uno smartwatch incredibilmente completo, elegante e di altissima qualità. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Lo porti a casa a 79,90€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Ampio display AMOLED da 60Hz con elevatissima visibilità, completamente circondato da una elegante ghiera in metallo. Usalo per controllare rapidamente tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone e non solo: puoi anche rispondere alle chiamate in arrivo ed effettuarne di nuove, grazie a speaker e microfono integrati. Ancora, usalo per pagare direttamente dal polso: la presenza di chip NFC renderà l’operazione semplicissima utilizzando carte Mastercard.

Sfrutta il GPS integrato (di tipo dual band) e la certificazione 5ATM (immersioni fino a 50 metri di profondità) mentre ti alleni: ottieni informazioni precise sulle tue performance. A disposizione, hai ben 117 tipi di workout differenti. Oltre a questo, potrai affidare a lui salute e benessere: controlla il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Non dovrai nemmeno preoccuparti della durata della batteria: fino a 12 giorni di utilizzo con una sola ricarica. Insomma, non uno smartwatch qualsiasi. Completa al volo il tuo ordine per risparmiare adesso il 60% su Xiaomi Watch S1 Active, direttamente su Amazon. Lo porti a casa a 79,90€ e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

