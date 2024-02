SCONTO DEL 40% per le mitiche cuffiette wireless SoundPEATS Mini

Grande promozione di Amazon che oggi sta proponendo delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dunque prima che sia tardi metti nel tuo carrello SoundPEATS Mini a soli 31,79 euro, invece che 52,99 euro.

Tieni presente che questo sconto del 40% porta il prezzo al più basso di sempre facendo segnare un minimo storico. Per cui non perdere tempo altrimenti rischi di rimanere con in mano un pugno di mosche. Anche perché con questi auricolari wireless potrai ascoltare la musica ovunque senza distrazioni e fare chiamate perfette, sia per te che per chi ti ascolta.

SoundPEATS Mini al minimo storico: ora sono un best buy

Il design delle SoundPEATS Mini è studiato per regalare un suono preciso e dinamico ma allo stesso tempo non pesare troppo sulle orecchie. Infatti risultano molto piccole e leggere. Hanno comodissimi inserti in silicone e una volta che le hai infilate sono appena visibili.

La tecnologia di cancellazione del rumore ti permette di ascoltare quello che vuoi in qualsiasi ambiente. Inoltre godono della connessione multipoint con cui puoi collegare fino a 2 dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro in modo veloce. Possiedono dei comandi touch e hanno una super batteria che dura per 8 ore con una singola ricarica e per 36 ore con la custodia.

Non c’è davvero tempo a perdere perché a questa cifra andranno via come il pane. Per cui prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista le tue SoundPEATS Mini a soli 31,79 euro, invece che 52,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.