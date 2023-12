SCONTO di 130€ per il Robot aspira e lava Proscenic Floobot V10

Se sei stufa di pulire e ripulire i pavimenti di casa senza poi nemmeno avere il risultato che desideri, fiondati su Amazon e approfitta di questa promozione. Metti subito nel tuo carrello il Robot aspirapolvere/lavapavimenti Proscenic Floobot V10 a soli 169 euro, invece che 299 euro, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di risparmiare ben 130 euro sul totale grazie a questo sconto fuori di testa. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Ovviamente non durerà a lungo quindi fai alla svelta.

Proscenic Floobot V10: il robot dei sogni a prezzo accessibile

A questa cifra è assolutamente l’offerta del giorno nella sua categoria, è difficile trovare qualcosa di migliore. Intanto con questo piccolo Robot non dovrai veramente are più nulla perché è in grado di aspirare e lavare in una sola passata.

L’aspirazione è molto potente, da ben 3.000 pa e quindi riesce a raccogliere di tutto, dalla semplice polvere fino alle briciole e i piccoli detriti. Il serbatoio distribuisce l’acqua in modo costante e il mop a pressione vibra 3.000 volte la minuto per togliere anche le macchie più difficili.

La tecnologia PathPro garantisce una navigazione laser precisa e una mappatura di tutte le stanze per velocizzare e ottimizzare la pulizia. Potrai controllarlo con l’app dedicata ed è compatibile anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Da considerare anche la batteria che dura a lungo. Quando sta per scaricarsi ritorna in automatico alla sua base di ricarica e poi riprende da dove aveva interrotto.

Un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Robot aspirapolvere/lavapavimenti Proscenic Floobot V10 a soli 169 euro, invece che 299 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.