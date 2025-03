I migliori sconti Xiaomi alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon è davvero possibile fare affari. Moltissimi prodotti, anche dei più famosi marchi tech, sono in sconto, fino al 31 marzo, a prezzo speciale. Tra essi anche centinaia di articoli firmati Xiaomi.

L’azienda cinese leader nella produzione di smartphone e dispositivi elettronici smart è famosa per il suo rapporto qualità-prezzo e per la vastità di prodotti prodotti lanciati negli ultimi anni. Su Amazon puoi trovare smartphone, robot per la pulizia, accessori e molto altro in promozione. L’occasione perfetta per accedere a nuovi articoli, già di per sè con un ottimo equlibrio tra costo e prestazioni, a prezzi ridotti.

Ti parliamo della nostra top 5 di sconti Xiaomi del momento.

Lo smartphone su cui puntare: Xiaomi 14T

Con un prezzo di lancio di 649,90 euro, ora è tra gli sconti Xiaomi a 449,90 euro. Uno smartphone di fascia alta con un display AMOLED e risoluzione 1.5K , dotato di tecnologia AI e un’ottima fotocamera Leica Summilux con sensore Sony IMX906 che garantisce scatti di alta qualità.

Xiaomi Redmi Note 13: economico e completo

Display AMOLED e refresh rate di 120Hz, l’ideale per fluidità e nitidezza. Equipaggiato con un processore Snapdragon 685, offre prestazioni affidabili. La tripla fotocamera da 108 MP garantisce scatti dettagliati, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida 33W assicura autonomia e velocità. Questo smartphone è in sconto a 161 euro, prezzo top.

Sconti Xiaomi: Robot Vacuum S20

Il Xiaomi Robot Vacuum S20 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 5.000 Pa, ideale per una pulizia profonda. Dotato di navigazione laser LDS, mappa gli ambienti con precisione. Il contenitore polvere da 400 ml e il serbatoio acqua da 270 ml riducono la manutenzione. Controllabile tramite app Mi Home e comandi vocali con Alexa o Google Assistant, offre efficienza e praticità in un design compatto. In offerta a 149,90 euro.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro

Le Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sono cuffie Bluetooth dotate di Hi-Res Audio certificato e cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB elimina i disturbi esterni, Offrono anche comandi touch e bilanciamento alti-bassi ottimizzato. Ideali per musica, video e chiamate, sono un’ottima scelta per gli appassionati audio. Li trovi in sconto a soli 67,90 euro.

Qual è il tuo prodotto preferito tra gli sconti Xiaomi? Ricorda: le offerte sono valide fino al 31 marzo.