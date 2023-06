Sconti alla rovescia ePRICE: Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G in offerta a 244 euro

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è il telefono più interessante della nuova serie Redmi Note 12 presentata questa primavera. Lo è per il suo bel design, il display superiore alla media e un’autonomia che lascia a bocca spalancata anche chi proviene da un battery phone.

Il Redmi Note 12 Pro 5G si distingue rispetto alla maggior parte degli altri telefono per un design semplice ed elegante, con una back cover in vetro che porta il telefono su un altro livello rispetto agli smartphone che montano una parte posteriore in plastica. Eccelso il pannello: un 6,67 pollici Flow AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate fino a 120Hz.

Bene anche il comparto fotografico, dove troviamo il sensore Sony IMX766 da 50MP e apertura focale f/1.9 per scatti di tutto rispetto, anche se confrontati con il modello Redmi Note 12 Pro+. Ma dove il Redmi Note 12 Pro con connettività 5G fa segnare un ulteriore passo in avanti è l’autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh e un caricabatterie da 67W in grado di ricaricare il 50% dello smartphone in appena 20 minuti.

