Sciopero degli sceneggiatori: le migliori serie TV da recuperare su Prime Video

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood sta mettendo a dura prova i fan delle serie TV, con la produzione di molti show che è stata interrotta o sospesa, in alcuni casi con impatti persino su serie ancora in onda.

Ma non c’è bisogno di disperare: perché puoi approfittare dell’occasione per sfruttare Prime Video per tante serie TV di qualità da recuperare o da iniziare, per passarsi il tempo in attesa che lo sciopero finisca, nella speranza ovviamente che risolva i problemi sollevati dall’organizzazione dei sindacati degli Stati Uniti.

5 serie TV Prime Video da non perdere

Ecco cinque titoli che puoi recuperare subito:

Carnival Row : ambientata in un mondo fantastico dove convivono umani e creature magiche, questa serie racconta la storia d’amore proibita tra un investigatore umano (Orlando Bloom) e una fata rifugiata (Cara Delevingne). Tra intrighi politici, misteri e azione, Carnival Row è una serie avvincente e originale.

Basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien, la serie esplora le vicende della Terra di Mezzo prima della guerra dell’Anello, con nuovi personaggi e ambientazioni. Un’epica avventura che farà sognare i fan della saga. The Boys: se sei stanco dei soliti supereroi buoni e onesti, questa serie fa per voi. The Boys è una satira feroce e irriverente del mondo dei supereroi, che mostra come questi siano in realtà corrotti, arroganti e violenti. Un gruppo di umani ribelli decide di smascherarli e fermarli, con metodi poco ortodossi.

Inverso : una serie sci-fi che gioca con il concetto di realtà alternativa. Due scienziati scoprono un portale che li porta in un mondo parallelo, dove tutto è diverso da quello che conoscono. Ma cosa succede quando si inizia a confondere la propria identità con quella dell’altro sé? Inverso è una serie intrigante e sorprendente.

Queste sono solo alcune delle serie TV che puoi su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon che offre un catalogo vasto e vario di contenuti originali e non.

E Prime Video non è solo serie TV: con un abbonamento ad Amazon Prime, puoi accedere anche a film, documentari, sport, musica e molto altro.

