Schermo MSI Modern da 27": il vincitore del Red Dot Awards oggi costa meno di 200€

Se stai cercando un monitor con ottime caratteristiche ad un prezzo accattivante, il monitor MSI Modern da 27 pollici potrebbe essere proprio quello che fa per te! In questo momento, infatti, l’MSI Modern MD272CPW è in offerta su Amazon. Stiamo parlando di un monitor eccellente, che oggi può essere tuo con un risparmio di ben 100€: lo pagherai 199,99€, contro un prezzo di listino di 299,99€. Ti consigliamo di fare in fretta, perché l’offerta è a tempo limitato e c’è il rischio che termini molto in fretta.

Questo monitor ha un pannello curvo FHD da 27 pollici, con una risoluzione di 1920×1080, per immagini eccellenti e chiare. La refresh rate di 75Hz migliora l’esperienza visiva con frame rate più fluidi e veloci.

Il design del modello Modern MD271CPW ha vinto il Red Dot Award 2021 per la sua eleganza e il supporto regolabile in 3 direzioni, mentre la tecnologia premium eye-friendly garantisce un’esperienza visiva confortevole e sicura. Il monitor è anche dotato di speaker integrati, filtri hardware avanzati Less Blue Light PRO, tecnologia anti-sfarfallio e schermo antiriflesso. Inoltre, l’applicazione MSI Display Kit consente di personalizzare ulteriormente lo schermo, grazie all’accesso ad un’ampia gamma di impostazioni di visualizzazione e colore.

Normalmente il Monitor MSI Modern da 27 pollici ti costerebbe 299,99€, ma grazie all’offerta di Amazon che ti abbiamo segnalato, oggi lo paghi solamente 199,99€, grazie ad uno sconto del 33%. Esatto: risparmi 100€. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita, inoltre potrai dividere l’importo in più comode rate, rendendo questa offerta ancora più accessibile e conveniente.

