Schermo MSI con funzione anti-affaticamento occhi in forte sconto su Amazon

Il monitor da ufficio PRO MP243 di MSI è una scelta eccellente per chiunque cerchi un monitor che sia affidabile, confortevole per gli occhi e adatto per lavorare, studiare o guardare video. Con un ampio pannello IPS da 23,8 pollici e una risoluzione Full HD di 1920×1080, questo monitor offre un’esperienza visiva dettagliata e nitida.

Oggi questo prodotto dell’acclamato brand MSI è ancora più allettante del solito, dato che Amazon lo propone ad un prezzo decisamente interessante: appena 109€, grazie ad un robusto sconto del 31% sul suo normale prezzo di listino.

Grazie alla frequenza di aggiornamento superiore di 75Hz, lo schermo è in grado di offrire immagini fluide durante la riproduzione dei contenuti video e nello scrolling, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi.

Il monitor PRO MP243 è dotato di un supporto regolabile, in modo che tu possa adattare lo schermo alle tue preferenze e migliorare il tuo comfort. Inoltre, con il design per il montaggio VESA, puoi appendere lo schermo al muro in qualsiasi punto della casa e utilizzare l’MSI MT81. Il monitor è dotato anche di una funzione anti-glare, che riduce i riflessi e migliora la visualizzazione delle immagini, rendendola più piacevole per gli occhi. Il monitor PRO MP243 è dotato di tecnologie di protezione degli occhi come MSI Anti-Flicker e Less Blue Light, che riducono l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. È perfetto per chi ha bisogno di passare numerose ore al giorno davanti ad uno schermo per lavoro.

Inoltre, il monitor è dotato di due altoparlanti integrati, che consentono di ascoltare file audio senza la necessità di utilizzare altoparlanti esterni o cuffie. Infine, il monitor PRO MP243 è dotato di un software ergonomico Display Kit, che consente di modificare le impostazioni dello schermo in base alle tue esigenze e di mantenere i colori e la modalità di visualizzazione adeguati mentre lavori. In sintesi: è una scelta eccellente per chiunque cerchi un monitor affidabile, confortevole per gli occhi e adatto per lavorare, studiare o guardare video. Non farti scappare l’offerta a tempo limitato di Amazon!

