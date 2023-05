Scheda video nuova? La Radeon RX 6650 XT costa solo 287€ su Amazon

È il momento di acquistare una nuova scheda video per il proprio PC da gaming con una spesa ridotta: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la Radeon RX 6650 XT in versione MSI Gaming con uno sconto del 53%. Grazie alla promozione in corso, infatti, la scheda video di AMD scende al suo minimo storico e ora è acquistabile al prezzo scontato di 287 euro invece di 699 euro. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Si tratta di una promozione lampo, destinata a terminare rapidamente. Meglio sbrigarsi quindi.

Radeon RX 6650 XT in offerta al minimo storico su Amazon

La AMD Radeon RX 6650 XT nella versione MSI Gaming X può contare su 8 GB di memoria dedicata e su un livello prestazionale davvero elevato. La scheda video è la scelta giusta per il gaming a 1080p grazie alla capacità di affrontare tutti i giochi più esigenti senza alcuna difficoltà e garantendo un frame rate elevato.

La scheda è dotata anche di un sistema di dissipazione avanzato, con doppia ventola e heatpipe, che contribuisce a garantire un funzionamento efficienze anche sotto stress. La RX 6650 XT ha tutto quello che serve per essere scelta come scheda video su cui basare la propria configurazione per il gaming a 1080p

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Radeon RX 6650 XT al prezzo scontato di 287 euro. L’offerta proposta in queste ore dallo store è destinata a terminare rapidamente, considerando le poche unità disponibili e la grande convenienza della promozione. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.