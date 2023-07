Scheda SD SanDisk 64GB, velocissima e resistente: oggi a 27€

La scheda SD SanDisk Extreme Pro consente di memorizzare un elevato numero di file su una memoria interna pari a 64GB, quantità che difficilmente saresti in grado di trovare su unità proposte dalla concorrenza nella medesima fascia di mercato (o almeno, non con le stesse prestazioni). Ottima la qualità costruttiva, che ne permette l’utilizzo anche in condizioni proibitive.

grazie ad uno sconto last minute del 9%, questa imperdibile scheda SD sarà tua con poco più di 27 euro.

Torna in offerta la scheda SD SanDisk da 64GB

Questa eccellente scheda di memoria può contare su una velocità in lettura fino a 170 MB/sec, oltre ad una velocità in scrittura che può raggiungere i 90 MB/sec. Tale supporto è raccomandato per la registrazione dei video in 4K, specialmente in accoppiata con droni ed action camera.

Siamo di fronte ad un prodotto impermeabile, ciò ti consentirà l’utilizzo anche in contesti più estremi a diretto contatto con l’acqua. Impeccabile qualità costruttiva per la massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. Un apparecchio perfetto, sotto ogni punto di vista.

scheda SD SanDisk Extreme PRO da 64GB

