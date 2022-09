Scheda SD 1TB: la più generosa... ed anche la più conveniente (-150€)

La scheda SD SanDisk Extreme PRO da 1TB è lo strumento più indicato per memorizzare dati numerosi o dalle dimensioni elevate, potendo fare affidamento su uno spazio d’archiviazione che difficilmente saresti in grado di rintracciare su altri prodotti che la concorrenza propone nella medesima fascia di prezzo. A quanto appena detto uniamo l’incredibile velocità in fase di lettura/scrittura/copia per svolgere ogni operazione nel più breve tempo possibile.

Cogli al volo l’opportunità, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto pazzesco del 33%, la scheda SD sarà tua con poco più di 309 euro ed un risparmio di oltre 150 euro.

Scheda SD SanDisk Extreme PRO da 1TB in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Questa performante scheda SD può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec, oltre che su una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. La Extreme PRO è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, potendo contare su prestazioni all’altezza di questo formato video. Ideale per l’utilizzo in accoppiata con action camera e droni.

Qualità costruttiva ineccepibile per la massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. La scheda SD SanDisk Extreme PRO è impermeabile: anche le riprese video a diretto contatto con l’acqua non saranno un problema. Da sottolineare la presenza del software di recupero dati “RescuePRO Deluxe”, che ti permetterà in un batter d’occhio di ripristinare i file accidentalmente cancellati.

Fatti guidare dall’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova scheda SD SanDisk Extreme PRO da 1TB: oltre ad un cospicuo risparmio di spesa, la riceverai in pochi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.