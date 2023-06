Scheda SanDisk da 512GB per Nintendo Switch: prezzo PICCOLO PICCOLO per tanta memoria in più

Avete un Nintendo Switch e avete abbondantemente riempito la memoria di giochi e contenuti? C’è un modo semplice e oggi anche economico per evitare che si possa saturare del tutto e, quindi, aumentare la possibilità di gestire ancora più giochi. Stiamo parlando della scheda SanDisk Microsdxc Uhs-I da 512 GB con tanto di licenza ufficiale Nintendo il cui prezzo scende a soli 59,97 euro grazie allo sconto del 10% di Amazon. Si tratta di uno sconto molto piccolo, ma solitamente questi prodotti non tendono a scendere facilmente di prezzo.

Scheda SanDisk per Nintendo Switch da 512GB: tanto spazio per il vostro divertimento

La scheda SanDisk da 512GB per Nintendo Switch offre velocità di trasferimento fino a 100 MB/s, il che significa che i giocatori possono trasferire grandi quantità di dati come giochi, video, immagini e file audio in pochissimo tempo. Questa velocità di trasferimento costante e elevata consente di godere di un’esperienza di gioco senza intoppi e di caricare i giochi in modo rapido e efficiente.

Altro vantaggio da non sottovalutare è la memoria da 512GB con la quale si può archiviare una grande quantità di giochi, DLC e tanti altri contenuti digitali senza preoccuparsi di liberare spazio di volta in volta. Come se non bastasse, è anche un’ottima opzione per coloro che viaggiano spesso e vogliono portare con sé la loro console di gioco preferita. Con questa scheda di memoria, si potrà caricare una vasta selezione di giochi sul proprio dispositivo, evitando la necessità di dover trasportare diverse cartucce di gioco con sé.

In conclusione, la Scheda SanDisk da 512GB per Nintendo Switch rappresenta un’ottima opzione per i giocatori che vogliono espandere la memoria della loro console di gioco e godere di prestazioni elevate e costanti. Non vi resta che recarvi su Amazon per acquistarla subito al prezzo di soli 59,97 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.