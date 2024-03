Scheda madre MSI Z790: sconto esclusivo del 23% su Amazon

In un mondo in cui la potenza e l’affidabilità sono fondamentali per la tua esperienza di gioco, la scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS si distingue come una scelta eccezionale. Con il suo supporto per i processori Intel di 12° e 13° generazione, questo gioiello tecnologico è pronto a portare le tue sessioni di gioco al livello successivo. Inoltre oggi, è disponibile su Amazon con uno sconto interessante del 23%, che la rende irresistibile al prezzo speciale di soli 214,40 euro, anziché 279,99 euro.

MSI Z790 GAMING PLUS: le scorte a disposizione sono davvero poche

Al cuore di questa scheda madre MSI batte il potente chipset Intel Z790, pronto a offrire prestazioni straordinarie e una stabilità senza compromessi. Grazie alla tecnologia MSI Core Boost integrata nel VRM, puoi essere sicuro che la tua CPU lavorerà al massimo delle sue capacità, garantendo un gameplay fluido e senza interruzioni.

Ma la Z790 GAMING PLUS non è solo potenza grezza. Il suo sistema di raffreddamento avanzato assicura che nessuna situazione di gioco possa metterla in difficoltà. I pad termici MOSFET da 7W/mK garantiscono che il VRM rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense. E con il raffreddamento Frozr AI, le impostazioni della ventola del sistema vengono regolate automaticamente in base alle temperature di CPU e GPU, garantendo un ambiente di gioco ottimale.

Per gli amanti dell’overclocking, la Z790 GAMING PLUS offre un circuito Memory Boost isolato per l’overclocking delle memorie DDR5 fino a 7200+ MHz. Con 4 slot DIMM DDR5 a disposizione, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per espandere la tua memoria e ottenere prestazioni straordinarie.

Invece, con 4 slot M.2 Gen4 x4 64Gbps, avrai a disposizione un’enorme capacità di archiviazione ad alta velocità. Il Shield Frozr sullo slot primario assicura che le tue unità SSD rimangano al fresco anche durante gli accessi più intensi, evitando il throttling termico e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Per quanto riguarda la connettività, la Z790 GAMING PLUS non delude. Con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 integrati, sarai sempre connesso al mondo online senza problemi. Invece con la LAN Intel da 2,5 Gbps, potrai goderti una connessione ultra-veloce e stabile per le tue sessioni multiplayer più intense.

Se cerchi il massimo delle prestazioni e della stabilità, non perdere questa occasione sulla scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS di altissima qualità. Lei è la scelta perfetta se sei un gamer esigente. Approfitta subito dello sconto del 23% su Amazon e porta la tua esperienza di gioco ad un livello superiore, al prezzo competitivo di soli 214,40 euro.