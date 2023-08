Scegliere un nuovo conto è più semplice: canone zero e interessi al 4% con Credem

Il conto corrente Credem Link è, in questo momento, una delle soluzioni più convenienti del mercato bancario per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente realmente completo e conveniente. Si tratta di un conto online a canone zero, disponibile con un’apertura semplificata grazie all’autenticazione tramite SPID, che mette a disposizione una carta di debito internazionale oltre alla firma elettronica gratuita e allo stesso livello di supporto, assistenza e consulenza disponibile per tutti gli altri clienti Credem, con possibilità di fare sempre riferimento a una filiale dell’istituto.

In più, con Credem Link, è possibile accedere a Conto Deposito Più, in modo completamente gratuito. Il Conto Deposito di Credem garantisce un tasso lordo annuo del 4% per un investimento di 9 mesi, permettendo di incrementare facilmente e senza rischi il valore della propria liquidità. Per accedere al conto corrente è possibile seguire una veloce procedura online:

Conto Credem Link: tutti i vantaggi per i nuovi clienti

Scegliendo il conto corrente di Credem è possibile:

canone zero , senza dover rispettare alcuna condizione

, senza dover rispettare alcuna condizione carta di debito internazionale a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) con supporto ai pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) con supporto ai pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay firma elettronica gratuita

possibilità di investire nel Conto Deposito Più con interessi al 4% (tasso di interesse lordo annuo) per una durata di 9 mesi

Per i clienti che puntano su Credem Link, inoltre, c’è un team di consulenti sempre a disposizione in modo da ottenere assistenza sia in filiale che da remoto.

La proposta di Credem è, quindi, conveniente e completa, sia per i risparmiatori alla ricerca di un conto “tradizionale” che per chi preferisce un conto online, con una gestione completamente digitale. L’apertura, inoltre, è semplificata grazie alla possibilità di autenticarsi con SPID, in modo da completare rapidamente l’attivazione del conto. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

