Scegli YOU la prima Carta di Credito che si adatta a te

YOU è la Carta di Credito evoluta in gradi di offrire un servizio completo ricco di funzionalità. Richiedila in solo 2 minuti a questo link. Fai tutto online in pochissimo tempo e l’attivazione è semplice e immediata. Il primo vantaggio di questa soluzione è che non devi cambiare banca. Infatti, si abbina perfettamente al tuo conto corrente senza costi aggiuntivi.

Inoltre, è completamente gratuita. Non ti costa nulla richiederla e nemmeno riceverla direttamente a casa tua. La consegna è gratis. Addirittura è senza commissioni annuali e senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Appena approdata in Italia, grazie ad Advanzia Bank, è già un successo e le richieste sono davvero tantissime ogni giorno. Quindi meglio essere veloci.

Carta di Credito YOU: molto più di un sistema di pagamento digitale

Scegli la Carta di Credito YOU, per te un sistema di pagamento digitale in grado di offrire molto di più. Paga nei negozi di tutto il mondo senza commissioni con oltre 36 milioni di punti di accettazione inclusi. Goditi i tuoi viaggi senza preoccupazioni grazie all’assicurazione di viaggio gratuita inclusa quando acquisti pernottamento, voli e altro con questa carta.

Paga senza interessi i tuoi acquisti con un termine di scadenza fino a 7 settimane. Si tratta di un’ottima opportunità nel caso devi affrontare una spesa improvvisa. Puoi anche attivare un pagamento differito decidendo tu ogni mese quanto desideri pagare. Tutto questo senza dover cambiare la tua banca. Cosa stai aspettando? Goditi un nuovo modo di vivere i tuoi pagamenti digitali.

