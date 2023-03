Scegli Sky Glass: per te TV, Sport, Netflix e perfino una Xbox in regalo

Sky Glass è molto più di una semplice televisione. In un’unica interfaccia trovi tutto. È semplice da utilizzare, anche con i comandi vocali. È in continua evoluzione perché si aggiorna in automatico senza che tu debba fare nulla. Dotata di tecnologia Quantum Dot offre definizioni spettacolari in Ultra HD e 3K HDR. Acquistala ora con l’offerta speciale Sky.

Grazie a questa promozione non solo acquisti una smart TV potente e versatile, ma ottieni un mondo di vantaggi strepitosi. Infatti, riceverai in regalo una fantastica Xbox Series S del valore di 299 euro. Ma non è tutto. Potrai anche attivare un piano ricco di contenuti a un prezzo decisamente speciale. Cosa stai aspettando?

A soli 35,90 euro al mese, invece di 50 euro al mese, per i primi 18 mesi hai Sky TV, Sky Sport e Netflix inclusi. Approfitta subito di questa incredibile occasione. Fino al 22 marzo 2023 acquisti una Sky Glass 43″ a soli 579 euro, invece di 697 euro, e ricevi in regalo una Xbox Series S.

Sky Glass ti regala tantissimi contenuti a un prezzo speciale

Acquistando Sky Glass hai il diritto di attivare uno dei pacchetti più completi a un prezzo super speciale e competitivo. Con Sky TV ti assicuri le imperdibili produzioni originali e i migliori programmi dal mondo con serie TV italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news.

Con Netflix accedi a tutti i suoi contenuti e funzionalità. Film, serie TV, documentari e programmi per bambini saranno disponibili direttamente nella Home di Sky Q senza interruzioni pubblicitarie, pronti per essere goduti sulla tua nuova Sky Glass, la smart TV del futuro.

Con Sky Sport hai accesso a tutte le gare in diretta di Formula 1 e MotoGP in esclusiva. Inoltre, potrai vedere 121 partite a stagione della UEFA Champions League oltre a Europa League ed Europa Conference League. Insomma, un pacchetto davvero spettacolare e, soprattutto, conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.