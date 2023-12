Scegli Revolut, la carta conto che ti REGALA 3 mesi di Premium

Vantaggi esclusivi e funzionalità top ti aspettano con Revolut, la carta conto di nuova generazione completamente smart. Iscriviti subito e ricevi 3 mesi di Premium Gratis. Grazie a questa soluzione gestisci al meglio le tue spese e ti assicuri un conto con carta di debito estremamente efficace e facile da utilizzare.

Grazie alla prova di Premium gratuita hai modo di sperimentare tantissimi vantaggi esclusivi. Ad esempio hai una carta che copre tutte le tue necessità durante i viaggi. Multivaluta, assicurazioni, alloggio. Così viaggi senza pensieri né preoccupazioni, perché a coprirti le spalle c’è Premium. Prenota dove conviene con Soggiorni. Ci sono fantastici alloggi in tutto il mondo.

Per ogni prenotazione, grazie a Revolut Premium, ottieni fino al 10% di cashback. E se sei all’estero spendi nella valuta locale al tasso di cambio reale. Inclusi hai anche pass per lounge aeroportuali esclusivi per viaggiare con stile spendendo meno. Tutto questo con la tua nuova carta conto incredibilmente vantaggiosa e semplicissima da utilizzare.

Revolut: richiedi la carta e ottieni 3 mesi Premium gratis

Con Revolut Premium, gratis per 3 mesi, hai tantissimi vantaggi giornalieri. Con la tua nuova carta e un conto super spendi, risparmi e invii denaro in modo più intelligente. Da un’unica piattaforma gestisce tutto quello che riguarda il tuo denaro. Hai accesso ai tuoi abbonamenti così puoi dire addio a quelli indesiderati che nemmeno ricordavi di avere attivi.

Sistemi di sicurezza su misura, avanzati e pluripremiati, supervisionano il tuo conto per segnalarti transazioni sospette e possibili altre violazioni. Esperti in cybersecurity bancaria tengono al sicuro i dettagli della tua carta e protezioni avanzate richiedono una verifica aggiuntiva per proteggerti. Il tuo denaro è protetto da una sicurezza end-to-end per goderti in totale tranquillità la gestione dei tuoi risparmi e dei tuoi acquisti.

