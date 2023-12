Scegli Hype Premium: il CONTO ALL INCLUSIVE completo di tutto

Gestisci risparmi e spese scegliendo un servizio all inclusive completo di tutto. Apri Hype Premium, il conto senza limiti con tantissime funzionalità e servizi assicurativi inclusi. Ormai dobbiamo abituarci a una vita smart. Con questa soluzione dici addio alle lunghe e interminabili code davanti allo sportello della tua banca e ai costi esorbitanti per effettuare qualsiasi operazione.

Sono davvero tantissimi i vantaggi inclusi. Goditi la vita e gestisci al meglio, in modo ordinato, sicuro e moderno, il tuo denaro. Tieni sotto controllo ogni spesa e abbonamento grazie all’app ufficiale che offre un sistema intuitivo, pratico e facile da utilizzare. Tutto tramite il tuo smartphone, quando e dove vuoi, senza alcuna fatica. Scopri cosa include questo conto all’avanguardia di ultima generazione.

Hype Premium: il tuo conto senza limiti

Attiva Hype Premium online in pochissimi minuti. Subito per te un conto corrente, con carta di debito inclusa, senza limiti e con servizi assicurativi integrati. Scopri tutto quello che puoi fare e avere grazie a questa soluzione eccezionale che cambierà il tuo modo di gestire spese, risparmi e denaro. Ecco tutte le funzionalità:

ricarica illimitata per qualsiasi spesa;

per qualsiasi spesa; prelievi gratuiti in tutto il mondo e in qualsiasi valuta;

in tutto il mondo e in qualsiasi valuta; bonifici istantanei grati, illimitati e in tempo reale;

grati, illimitati e in tempo reale; zero commissioni e paghi bollette, bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi.

Subito per te una MasterCard World Elite associata al tuo nuovo conto. Si tratta di una carda di debito esclusiva che si distingue e ti accompagna in ogni tuo momento, sia in viaggio che a casa. Con all inclusive hai copertura delle spese mediche, rimborso per smarrimento bagaglio, rimborso per ritardo volo e polizza acquisti. Inoltre puoi accedere a un’assistenza prioritaria per avere supporto immediato in qualsiasi giorno della settimana tramite WhatsApp, email, telefono e chat.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi