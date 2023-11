Scegli Carta YOU: canone zero e assicurazione viaggio gratuita

Trovare una carta di credito che si adatti alle tue esigenze senza farti sborsare una fortuna in commissioni annuali è come cercare un ago in un pagliaio. Ma ora c’è una soluzione: Carta YOU di Advanzia Bank. Semplice, sicura, e soprattutto SENZA commissioni annuali, questo strumento finanziario è un vero e proprio affare per i consumatori che desiderano i servizi di una carta di credito e risparmiare al tempo stesso.

Carta YOU: vantaggi e servizi per i clienti

Una delle caratteristiche più interessanti, come accennato, è l’assenza di un canone annuale per sempre. Con Carta YOU non dovrai davvero più preoccuparti di nessuna commissione, nemmeno per quanto riguarda il prelievo di contanti: puoi farlo senza costi aggiuntivi da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Trattandosi di una Mastercard Gold, offre anche tutti i vantaggi aggiuntivi e la sicurezza del circuito, che è fra i più accettati del globo.

Se ti piace viaggiare, Carta YOU ti offre una copertura assicurativa completa e gratuita per i tuoi viaggi. Non dovrai più preoccuparti di spese extra per i tetti assicurativi: la tua sicurezza e quella della tua famiglia sono sempre garantite. In più, puoi anche beneficiare di un credito gratuito fino a 7 settimane, consentendoti di pianificare i pagamenti senza alcun peso aggiuntivo sulle tue finanze.

Per utilizzare Carta YOU non serve abbandonare la tua attuale banca. La carta è flessibile e potrai saldare con il conto corrente che già hai aperto: un altro motivo per definirla una scelta intelligente e soprattutto conveniente. Non a caso è emessa da Advanzia Bank, una banca specializzata in adeguato credito al consumo, completamente online.

Carta YOU di Advanzia è una proposta finanziaria senza precedenti che mette il controllo delle tue finanze direttamente tra le tue mani: senza commissioni annuali, prelievi gratuiti, acquisti senza costi aggiuntivi all’estero, assicurazione viaggio e flessibilità sono tutte le caratteristiche riservate ai titolari. Richiedila online in pochi minuti e ricevila direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.