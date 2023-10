Scegli la Carta di Credito completa e gratuita per sempre

Cerchi una soluzione che ti permetta di pagare online e nei negozi fisici in totale sicurezza e con numerosi vantaggi? Scegli la Carta di Credito di Advanzia Bank. Carta YOU la richiedi in soli 2 minuti online. È completamente gratuita e offre tantissime soluzioni non solo per i tuoi acquisti, ma anche per viaggi, assicurazioni e tanto altro ancora.

Una delle caratteristiche che apprezziamo di più è che si tratta di una soluzione senza commissioni. Infatti, Carta YOU è senza commissioni annuali per sempre e senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Addirittura, è senza commissioni per acquisti effettuati all’estero. Ma dove trovi un’altra carta così speciale? Non devi nemmeno cambiare banca perché si aggancia al tuo conto corrente.

Carta di Credito zero spese e con assicurazione viaggio inclusa

La Carta di Credito di Advanzia Bank è la soluzione perfetta per chi è dinamico come te e vuole una soluzione che non solo rivoluzioni i suoi acquisti, ma anche i suoi spostamenti. Infatti, Carta YOU è a zero spese sia per il prelievo di denaro in contante che per acquisti effettuati all’estero. Viaggiare sarà quindi un vero piacere, senza piacevoli sorprese di cui altre banche non parlano.

In aggiunta, include un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. In pratica, garantisce una totale copertura quando ti sposti e hai pagato almeno in parte i tuoi soggiorni lontani da casa. Un enorme vantaggio perché permette di muoverti in tutto il mondo con la sicurezza di chi ha un supporto fidato e completo contro qualsiasi emergenza che, purtroppo, potrebbe succedere.

Infine, in aggiunta a tutto questo, hai una Carta di Credito che offre un pagamento differito fino a 7 settimane, senza interessi sui tuoi acquisti. Un’ottima opportunità quando ti trovi a dover affrontare spese improvvise che non avevi calcolato e per le quali potresti perdere la tua tranquillità economica.

