Scegli Banca Mediolanum: conto a ZERO SPESE e puoi vincere iPhone e MacBook

La nuova promozione di Banca Mediolanum conferma i tanti vantaggi a disposizione di chi sceglie SelfyConto, il conto corrente online dell’istituto. Si tratta di un conto a zero spese, con canone azzerato per un anno (e azzerabile successivamente), carta di debito con prelievi gratis ed anche bonifici gratis.

In più, per tutti i nuovi clienti che aprono il conto corrente di Banca Mediolanum, c’è la possibilità di partecipare a un’estrazione settimanale con in palio vari prodotti Apple tra cui MacBook Air da 15 pollici, MacBook Pro da 13 pollici, iPhone 14, iPhone 14 Pro Max e Apple Watch 8 GPS 45 mm.

Per aprire il conto corrente è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta giusta e a zero spese che mette in palio iPhone e MacBook

La nuova promozione di Banca Mediolanum è da cogliere al volo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è un conto corrente a zero spese con le seguenti caratteristiche:

il canone di tenuta è azzerato per 12 mesi; successivamente, il canone sarà sempre azzerato per i clienti Under 30 mentre per i clienti Over 30 c'è la possibilità di azzeramento attivando un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione

carta di debito gratuita e utilizzabile per prelievi senza commissioni in area euro

possibilità di richiedere la carta di credito, dal costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

bonifici gratis

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum c’è la possibilità di partecipare a un concorso a premi. Ogni settimana, infatti, la banca mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di vincere un prodotto Apple (MacBook Air da 15 pollici, MacBook Pro da 13 pollici, iPhone 14, iPhone 14 Pro Max e Apple Watch 8 GPS 45 mm).

Per sfruttare la promozione è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum tramite il link qui di sotto. L’apertura del conto corrente può avvenire anche tramite SPID, velocizzando la procedura.

