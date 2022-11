Scatola dei mattoncini LEGO in offerta per il Black Friday: scatena la creatività

Uno dei grandi classici per le feste è la scatola dei mattoncini LEGO. Adesso, questo fantastico regalo per i tuoi bambini puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo di 25,49 euro grazie all’offerta per il Black Friday.

Se preferisci, è disponibile in sconto anche la scatola più grande, che è in offerta a 42,49 euro. Entrambe le soluzioni sono con disponibilità immediata e potrai riceverle a casa praticamente subito.

Scatola dei mattoncini LEGO: un classico intramontabile

Il set LEGO Classic Scatola dei Mattoncini contiene 484 pezzi in 35 colorazioni differenti pensate per stimolare la creatività e la voglia di costruzione dei bambini, ma anche di appassionati di ogni età.

Grazie a questa scatola hai la possibilità di costruire cose come fiori LEGO, case, animali, astronavi, macchine, treni, aerei giocattolo e molto altro ancora grazie ad una dotazione che include 18 pneumatici, 18 cerchioni, una finestra con telaio, 3 set di occhi e molto altro ancora.

Si tratta della classica idea regalo perfetta per compleanno, Natale o qualsiasi altra occasione. Rendi felice te stesso o i tuoi bambini, se non addirittura entrambi. Tutto quello che devi fare è approfittare adesso dello sconto: solo 25,49 euro grazie al Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.