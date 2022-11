Scarpe fredde, bagnate e cattivi odori: la GENIALATA per risolvere (16€)

Se il piede suda, se la calzatura finisce in una pozzanghera o se – semplicemente – è molto fredda, può essere un problema. Scarpe umide, o addirittura bagnate, sono fonte di disagio. Innanzitutto per te, che proverai fastidio ai piedi mentre le indossi. Ancora, la conseguenza principale è quella di generare cattivo odore, che poi viene trasmesso alla pelle, causando non poco disagio.

Una situazione che, fortunatamente, può facilmente essere risolta asciugando la calzatura ancor prima che diventi maleodorante. Non serve lanciarle in asciugatrice, metterle sul termosifone o usare l’asciugacapelli: basta lo strumento giusto. Il bello è che, un gadget utile allo scopo, ha anche un prezzo decisamente contenuto. Ad esempio, attualmente su Amazon è possibile prenderlo a 16€ circa appena. Si tratta di due unità, da inserire in ogni scarpa, che in breve tempo asciugano e scaldano l’interno. L’ideale da usare di inverno o in qualsiasi contesto ci sia pioggia.

Per provarla subito, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. La prendi in gran sconto e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, a questo prezzo dureranno pochissimo.

Super facili da usare, basta inserire per qualche minuto, ogni unità, in una calzatura. Lo colleghi alla corrente tramite banale porta USB e aspetti che finisca di rendere le scarpe belle asciutte. Il consumo energetico è irrisorio.

Una coccola invernale al mattino, ad esempio, quando potrai infilare il piede in un caldo abbraccio. Una valida abitudine di sera, quando toglierai sneakers o stivaletti e lascerai che l’umidità venga eliminata, preservando anche l’igiene.

L’asciugascarpe, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo adesso da Amazon a 16€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

