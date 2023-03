Scaricare APK per Android: i 5 migliori siti

Ogni giorno, milioni di utenti Android cercano nuove applicazioni da scaricare sul proprio dispositivo. Tuttavia, a volte ci si imbatte in app che non sono più disponibili all’interno del Google Play Store. Ciò può accadere per svariate ragioni: potrebbe trattarsi di una applicazione bloccata in determinate zone geografiche, potrebbe contenere materiale per adulti o, ancora, potrebbe essere stata rimossa direttamente dallo sviluppatore.

Fortunatamente, anche in questi casi, esistono modi alternativi per risalire all’applicazione. Nel concreto, è necessario procurarsi una copia del file APK in modo da procedere con l’installazione manuale. A tal proposito, esistono diversi siti specializzati che offrono file APK per il download ma occorre fare attenzione: alcuni di essi potrebbero essere rischiosi per la sicurezza del tuo dispositivo e proporre file contenenti virus o malware.

Per chi non lo sapesse, l’APK è il formato di file utilizzato dalle applicazioni Android, acronimo di Android Package Kit. Quando scarichi un’app dal Google Play Store, in realtà stai scaricando e installando un file APK in background, anche se non hai accesso diretto ad esso. Il portale alternativo su cui reperirli dovrebbe quindi avere alle spalle una “buona reputazione” tra gli utenti e sarebbe bene evitare fonti poco conosciute o non testate. Ecco dunque una selezione dei siti più affidabili per scaricare APK Android.

1: APKMirror

APKMirror rappresenta probabilmente il miglior sito web per il download di APK Android, gestito dallo stesso team del sito di informazione Android Police: già questo basterebbe per rassicurare gli utenti. Dal punto di vista della sicurezza, APKMirror ha messo in atto alcune ferree politiche: il personale del sito verifica tutti i file APK caricati prima della pubblicazione, confronta le firme crittografiche delle nuove versioni delle app con quelle delle versioni precedenti ed effettua un confronto anche con altre applicazioni dello stesso sviluppatore. In definitiva, se APKMirror non riuscisse ad accertare la validità di un file APK, non lo metterebbe a disposizione del pubblico: esclusi quindi file APK “moddati”, app pirata o app a pagamento.

2: APKPure

APKPure è probabilmente il maggior concorrente mainstream di APKMirror. I due siti sono stati lanciati quasi contemporaneamente. Come APKMirror, questo downloader di APK segue rigorose pratiche di sicurezza per garantire che tutte le APK salvate siano sicure e prive di virus. Verifica la legittimità di tutte le app prima della pubblicazione, per garantire che il certificato sia sicuro, e le firme crittografiche per le nuove versioni delle app. Le app completamente nuove vengono confrontate con altri software dello stesso sviluppatore. Non ci sono APK modificati. C’è anche un elenco delle versioni precedenti dell’app nel caso in cui si volesse fare un downgrade.

3: APK Downloader

APKMirror e APKPure sono senza dubbio le migliori fonti di riferimento per scaricare APK Android, ancora disponibili o non più presenti sul Google Play Store. Ciò non significa che manchino valide alternative a questi due siti, ugualmente affidabili e sicure. Ve ne presentiamo alcune. In primo luogo, abbiamo APK Downloader. Tutti gli APK sono presi dal Google Play Store, quindi puoi essere certo della loro sicurezza. Come gli altri siti già indicati, gli utenti avranno accesso anche a molte informazioni e descrizioni per l’app desiderata.

4: Aptoide

Aptoide rappresenta un altro grande nome nel mondo del download di APK, con oltre 200 milioni di utenti e 6 miliardi di download effettuati. Proprio come APKPure, il sito offre una sua personale applicazione per Android che permette l’accesso allo store ed il download diretto dei file APK sul dispositivo. Inoltre, Aptoide è stata una delle prime aziende ad abbracciare la tecnologia blockchain e le criptovalute. Grazie al token del sito, denominato AppCoins, i developer possono tra le altre cose incrementare la loro quota di guadagno. Il sito, tuttavia, permette agli utenti di gestire i propri store e questo dà accesso alla possibilità di inserire anche APK modificati (seppur segnalati).

5: ApkBe

ApkBe è il miglior sito per reperire APK in lingua straniera che non sono disponibili nel Google Play Store predefinito nella tua regione. Sebbene ci sia molto contenuto in inglese da esplorare, troverai anche APK in tedesco, cinese, russo e molto altro. Gli APK su ApkBe sono sicuri ma non possiamo “mettere la mano sul fuoco” circa le applicazioni in sé. La Cina e la Russia lasciano parecchio a desiderare circa le loro politiche di sicurezza e privacy, quindi dovresti prestare molta attenzione scegliendo ciò che intendi scaricare sul tuo tablet o smartphone.

A prescindere da quale sia il tuo sito di riferimento per scaricare APK Android, tra quelli che ti abbiamo indicato, prediligi sempre il Google Play Store nel caso in cui l’applicazione di tuo interesse fosse ancora disponibile.