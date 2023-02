Scappa dal MANICOMIO in 10 ore e più: l'escape Room da provare (-15%)

Scommetto che gli indovinelli e i giochi da tavolo cooperativi sono il tuo pane quotidiano. Da tempo stai cercando qualcosa d’innovativo che ti possa stuzzicare. Difficoltà? Che sarà mai: io ho la soluzione che fa al caso tuo. Chiama subito gli amici e divertitevi con questa escape room da tavola: Fuga dal Manicomio di dV Giochi.

Armati di astuzia e apri gli occhi con questa escape room

Se con gli amici amate ritrovarvi e organizzare serate divertenti con giochi da tavolo allora non potete non provare le escape room. Per questo oggi ti voglio presentare questa straordinaria avventura: Fuga dal Manicomio di dV Giochi. Ti posso garantire personalmente che non riuscirete a staccarvi finché non terminerete tutta la storia. Scappate cooperando e cercando di risolvere tutti gli enigmi insieme nel minor tempo possibile.

Vi ritrovate misteriosamente nel manicomio di Nord Oaks da cui ognuno dei nostri cinque protagonisti dovrà fuggire. Ognuno avrà una storia diversa che si potrà incrociare alle altre in base alle scelte che farete quindi occhi aperti. Riunitevi fino a 6 amici o godetevi da soli questa avventura thriller dalla durata complessiva di circa 10 ore.

Ogni stanza sarà rappresentata da una busta chiusa che celerà un enigma con cui aprirla, al suo interno poi troverete non solo la visuale dall’interno della stanza, ma anche enigmi e oggetti utili per la fuga. In caso di blocco non preoccupatevi, avrete a disposizione anche i suggerimenti e le soluzioni. Naturalmente il gioco vi arriverà completamente in italiano.

