Scanner portatile Epson ad un ottimo prezzo su Amazon

Lo scanner portatile Epson Workforce DS-80W è disponibile su Amazon con uno sconto del 7%, al prezzo di 190,99€, rispetto al prezzo consigliato di 206,18€. Questo scanner offre la possibilità di effettuare scansioni ovunque grazie alla sua batteria integrata, alla connettività Wi-Fi e al pannello LCD. È in grado di acquisire documenti con una velocità di soli 4 secondi per pagina.

Quando completamente carico, può acquisire fino a 300 pagine senza la necessità di essere collegato all’alimentazione, rendendolo ideale per chi lavora fuori dall’ufficio o in spazi ristretti. Oltre al supporto per il driver TWAIN, il DS-80W è fornito di software inclusi come Document Capture Pro 2 ed Epson Scan 2.0. Questi software semplificano il processo di acquisizione, salvataggio e condivisione dei documenti aziendali. La scansione è resa ancora più semplice ed efficiente grazie alle funzionalità di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti. I file possono essere salvati e inviati in formati comuni come PDF, JPEG, TIFF e molti altri. La scansione continua con alimentazione automatica accelera il processo di acquisizione, mentre il sensore CIS consente una scansione immediata senza tempi di riscaldamento.

Il nuovo pannello LCD permette una gestione semplificata dei processi di scansione anche in modalità remota. Lo scanner è particolarmente affidabile e in grado di acquisire diversi tipi di documenti e supporti, come carta da 35 a 270 g/m² e supporti lunghi fino a 1,8 metri. Grazie all’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e al software di acquisizione dei documenti forniti, è possibile creare file di testo modificabili e PDF con funzionalità di ricerca. I driver TWAIN consentono inoltre l’integrazione con applicazioni di terze parti, offrendo maggiori possibilità di utilizzo e personalizzazione. Non farti scappare l’opportunità di pagarlo meno di 200€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.