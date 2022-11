Iscriviti a Satispay e ricevi un BONUS di 5€ usando questo codice

Satispay è il metodo di pagamento smart intelligente e sicuro senza carte di credito. Iscriviti oggi stesso per ottenere un bonus di benvenuto di 5 euro. Il codice da utilizzare è “WEB“. Installa prima l’app dedicata per dispositivi Android o, se hai un iPhone, per dispositivi iOS.

Entra anche tu in un mondo fatto di semplicità e immediatezza dove i tuoi soldi sono davvero al sicuro. Ti servirà solo il tuo numero di telefono, l’IBAN e il promocode “WEB“. In un attimo sarai catapultato in una community di oltre 3 milioni di utenti che utilizzano questo sistema di pagamento digitale.

Il vantaggio è quello di utilizzare un servizio totalmente indipendente da carte di credito e banche specifiche. Inoltre, Satispay è semplice perché permette di trasferire denaro ai tuoi contatti con un tap e pagare nei negozi con estrema semplicità, senza carte di pagamento né contante.

Infine è sicuro perché utilizza solamente dati sicuri e non sensibili. Infatti, non servendosi di carte di credito o di debito non avrai dettagli bancari esposti al momento dell’acquisto. Ti serviranno, come anticipato il numero di telefono e il tuo IBAN.

Satispay è molto più di un metodo di pagamento

Una volta in funzione, Satispay è molto più di un semplice metodo di pagamento digitale. Certo, potrai pagare in negozio utilizzando l’app in pochi semplici tap, ma non è solo questa la sua funzionalità. Potrai anche utilizzarlo per pagare online in migliaia di negozi convenzionati e anche bollettini, avvisi della pubblica amministrazione e bollo auto.

Se fai fatica a mettere i soldi da parte, potrai anche utilizzare una sezione dell’app per risparmiare impostando già il valore da raggiungere così da avere uno o più obiettivi in vista. Inoltre, grazie al programma Cashback, ad ogni acquisto ricevi un ritorno di denaro speso. Questo puoi metterlo nel “salvadanaio” o lasciarlo sul conto da utilizzare per i prossimi acquisti.

Con Satispay puoi effettuare ricariche telefoniche direttamente dall’app sul tuo numero o su quello di un tuo amico. Potrai anche scambiare denaro con i tuoi amici, dividere l’importo di una cena per pagare “alla romana”, saldare un debito con qualcuno anche a distanza. Scarica l’app per Android o per iOS, poi iscriviti utilizzando il promocode “WEB” per ricevere un bonus di 5 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.