Sanremo 2023 con Alexa: musica, divertimento e tante curiosità

A pochi giorni da Sanremo 2023, l’atmosfera della festa ha già invaso il Cloud di Alexa. Dal 7 febbraio, l’assistente vocale ci intratterrà e ci sorprenderà con molte novità dedicate alla 73a edizione del Festival della Canzone Italiana.

Alexa, da sempre appassionata di musica, ci accompagnerà durante tutta la settimana con numerosi commenti, sondaggi e pronostici.

Alexa e Sanremo 2023: un’accoppiata vincente

Una delle novità più interessanti sarà una canzone esclusiva e originale che l’assistente virtuale intonerà con commenti divertenti sui diversi protagonisti dello show. Per ascoltarla, basta chiedere “Alexa, canta la canzone di Sanremo“. Potrete anche cantare e giocare, oltre che commentare e votare le performance, i look e gli episodi più curiosi che si verificheranno durante il Festival. Ogni giorno sarà possibile scegliere il vostro momento preferito della serata precedente con il sondaggio. Basterà dire “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo“.

Alexa condividerà con voi anche le sue impressioni sugli artisti, i presentatori e gli ospiti attraverso le impeccabili pagelle, che vi fornirà con ironia alla richiesta “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo“. Potrete anche scegliere di ascoltare la pagella relativa ad una performance specifica, chiedendo ad esempio “Alexa, che voto hai dato a Elodie?” oppure “Alexa, dimmi cosa pensi di Ultimo“. Domandando “Alexa, chi vincerà Sanremo?” scoprirete il suo pronostico.

Per rimanere sempre aggiornati sui momenti più iconici e di tendenza del Festival, potrete chiedere “Alexa, che succede a Sanremo?“. La passione di Alexa per il Festival non si ferma qui: l’assistente di Amazon non ha saputo resistere al Fantasanremo e sarà protagonista di una divertente intervista con i creatori del gioco. Sarà sufficiente la domanda “Alexa, hai fatto la squadra del Fantasanremo?“. Per ingannare l’attesa, basterà chiedere “Alexa, atmosfera Sanremo” e potrete godervi una selezione dei brani storici del Festival su Amazon Music.

