SanDisk Ultra Flair: chiavetta USB da 64 GB con prezzo BOMBA

La SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 64 GB è un dispositivo di storage che offre prestazioni eccellenti e velocità elevate. Attualmente in SUPER SCONTO del 69% su Amazon, è possibile acquistarla al prezzo stracciato di soli 10,21 euro.

SanDisk Ultra Flair: non puoi assolutamente perdere questa incredibile promozione

Dotata di USB 3.0, la SanDisk Ultra Flair flash offre velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, il che significa che è possibile trasferire un intero film in meno di 30 secondi. Ciò la rende perfetta per chi ha bisogno di trasferire grandi quantità di dati in poco tempo. Inoltre, grazie alla velocità di lettura e scrittura elevate, è possibile trasferire contenuti dal disco rigido al dispositivo con una velocità ottima.

Inoltre, la SanDisk Ultra Flair facilita il backup di file grazie alla funzione di trascinamento della selezione. Ciò significa che puoi selezionare i file che desideri archiviare e trascinarli semplicemente nella cartella della SanDisk Ultra Flair. Questo rende il backup dei dati più facile e veloce che mai.

Questa unità flash è anche dotata di una custodia in metallo resistente e di alta qualità, che offre una protezione extra per i dati archiviati all’interno. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, inclusi Windows, Mac e Linux.

SanDisk Ultra Flair comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe scaricabile che consente di recuperare con estrema facilità file cancellati accidentalmente (è necessario eseguire il download).

In sintesi, la SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 64 GB è un dispositivo di storage eccellente che offre velocità di trasferimento elevate e prestazioni ottimali. Con il prezzo stracciato di soli 10,21 euro su Amazon, non puoi assolutamente farti scappare questo sconto FOLLE del 69%. I pezzi a disposizione sono davvero limitati, noi ti abbiamo avvisato.

