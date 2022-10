SanDisk Ultra da 256GB: prezzo BOMBA Amazon (-38%)

Torna al minimo storico un pezzo forte del mercato di Amazon, una chiavetta USB con uno spazio di archiviazione gigante a un prezzo irrisorio. Metti subito nel tuo carrello SanDisk Ultra da 256GB a soli 21,38 euro, invece che 34,31 euro.

Tieni presente che qualche settimana fa questo era il prezzo per acquistare la chiavetta USB da 128GB. Per cui in questo momento con gli stessi soldi hai il doppio dei GB a disposizione. Questa pendrive ha un design molto elegante con un rivestimento in metallo che gli conferisce robustezza e una ha una buonissima velocità di trasferimento dati.

Un vero affare, da non perdere assolutamente. Devi fare presto perché le richieste sono molto alte e quindi andrà letteralmente a ruba. Vai subito su Amazon e acquista la tua SanDisk Ultra da 256GB a soli 21,38 euro. Se ordini oggi la potrai ricevere già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

SanDisk Ultra da 256GB: alte prestazioni a un prezzo bassissimo

Con questa pendrive avrai la possibilità di trasferire video ad alta risoluzione e cartelle intere piene di file pesanti, con estrema velocità. Infatti può sfruttare lo standard 3.0 che gli permetterà di andare fino a 150 MB/s. Riuscirai ad esempio a trasferire un film in appena 30 secondi. È retro compatibile con lo standard 2.0, per cui non dovrai preoccuparti se il tuo dispositivo è un po’ più vecchio.

Inoltre non necessita d’installazione o software addizionali per funzionare. La custodia di metallo gli dona eleganza e anche resistenza. Un design compatto che potrai portare sempre con te senza paura che i dati all’interno si danneggino. Oltre a questo potrai anche scaricare gratuitamente il software di recupero dati RescuePro, che ti permetterà di ripristinare dei file cancellati accidentalmente.

Non perdere questa fantastica occasione. Corri su Amazon e metti subito nel tuo carrello SanDisk Ultra da 256GB a soli 21,38 euro, invece che 34,31 euro.

