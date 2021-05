Oggi è possibile acquistare la scheda microSD SanDisk High Endurance in offerta su Amazon a 22,70€, lo sconto è del 53% e corrisponde a oltre 25 euro di risparmio effettivo. Si tratta di una scheda SDXC nel taglio da 64GB.

Il design di una microSD non importa a nessuno, ma in questo caso SanDisk ha comunque voluto proporre un modello total white, con scritte nere a contrasto e logo rosso in alto. Questa SD è l’ideale per espandere la memoria interna di smartphone e tablet, negli ultimi anni anche alcuni PC portatili sono dotati di uno slot microSD.

Inoltre può essere installata in una Action Cam o nella console da gioco Nintendo Switch e Switch Lite, per archiviare giochi e salvataggi. La microSD SanDisk High Endurance è di classe 10, con una velocità di lettura fi 20 MB/s. All’interno della confezione di vendità è incluso un adattatore SD, per utilizzare la scheda anche su fotocamere mirrorless e reflex ed archiviare foto e video.

Su Amazon è attiva una promo che consente l’acquisto della scheda a soli 22,70€ nel taglio di memoria da 64GB. Non manca la spedizione espressa Prime, che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica