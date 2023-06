SanDisk Extreme: SSD portatile da 500 GB al 45% su Amazon

Se vuoi accaparrarti un SSD portatile che offra prestazioni eccezionali e sia anche robusto e compatto, allora non perdere questa occasione più unica che rara. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 500 GB a soli 84,99 euro, invece che 154,63 euro.

Goditi questo sconto del 45% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare più di 69 euro sul totale. Oggi dunque puoi fare un vero colpaccio. Questo SSD portatile, non solo ha un ottimo spazio di archiviazione, ma è anche velocissimo nel trasferire i file. Inoltre è resistente e lo puoi usare su qualsiasi dispositivo.

SanDisk Extreme da 500 GB: rapporto qualità prezzo senza rivali

Sicuramente SanDisk Extreme da 500 GB ha un rapporto qualità prezzo eccezionale. È veramente difficile trovare qualcosa di meglio a questa cifra. Questo SSD è compatto e pensato per averlo sempre dietro. Ha una piccola asola sulla parte superiore che ti permette ad esempio di agganciarlo al portachiavi o a un laccetto.

Offre un ottimo spazio di archiviazione ed è anche molto robusto. È resistente all’acqua, alla polvere e agli urti con protezione di gradi IP55. E poi ha una velocità di lettura di 1050 MB/s e di scrittura di 1000 MB/s. Insomma è un fulmine.

Non perdere questa occasione d’oro. Fai presto però, prima che l’offerta scada, Vai su Amazon adesso e acquista il tuo SanDisk Extreme da 500 GB a soli 84,99 euro, invece che 154,63 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.