SanDisk Extreme: SSD portatile da 2TB a MENO della METÀ

Ti devo assolutamente segnalare quest’offerta incredibile che trovi solo su Amazon per avere un SSD portatile da 2TB al 54% in meno. Metti subito nel tuo carrello SanDisk Extreme a soli 199,66 euro, invece che 438,67 euro.

Grazie a questo ribasso eccezionale potrai risparmiare ben 239 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo SSD non solo è portatile e perfetto per i tuoi viaggi ma è anche super veloce nel trasferire i dati. E poi ha uno spazio di archiviazione davvero esagerato di ben 2TB.

SanDisk Extreme: spazio gigante a prezzo minuscolo

Questa offerta ti permette di avere uno dei migliori SSD portatili in circolazione a un prezzo davvero conveniente. Potrai passare file da un dispositivo a un altro in modo incredibilmente rapido. Infatti ha una velocità di lettura di 1050 MB/s e di scrittura di 1000 MB/s. Questo vuol dire che non avrai nemmeno il tempo di cliccare sul file che vuoi trasferire che sarà già lì.

Oltre a questo, essendo portatile, è stato costruito in modo da poter essere trasportato ovunque. È resistente agli urti, all’acqua (IP55) e alle temperature estreme, per cui i dati che sono all’interno saranno al sicuro. Ha un design accattivante e un pratico moschettone sulla parte alta in modo che lo potrai facilmente agganciare a un portachiavi o un laccio e averlo sempre a portata di mano. Grazie alla crittografia AES a 256 bit potrai rendere i tuoi file sicuri e impostare una password grazie all’app dedicata.

Non c’è dubbio che a questo prezzo è davvero un colpaccio. Difficilmente potrai trovare di meglio. Per cui se non vuoi rischiare di perdere questa offerta dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo SSD SanDisk Extreme da 2TB a soli 199,66 euro, invece che 438,67 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.