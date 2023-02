SanDisk Extreme: SSD portatile da 1TB a prezzo BOMBA (-47%)

Se vuoi un dispositivo che sia in grado di contenere tantissimi dati e che sia anche veloce nel trasferirli, allora ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 1TB a soli 127,85 euro, invece che 241,87 euro.

Questo rappresenta davvero un ribasso pazzesco. Un 47% di sconto che ti permette di risparmiare 114 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo SSD o super veloce, resistente, leggero e lo puoi portare sempre con te.

SanDisk Extreme: l’eccellenza a un prezzo wow

Non c’è molto da girarci intorno, SanDisk Extreme rappresenta l’eccellenza del suo genere. È un SSD portatile compatto, con una pratica asola sulla parte superiore che ti permette di agganciarlo facilmente a un moschettone o una cordicella. È leggero ma anche robusto. Grazie alla protezione IP55, resiste alle cadute, alla polvere e all’acqua. Così lo puoi portare ovunque nei tuoi viaggi senza preoccuparti che possa rompersi o perdere i file all’interno.

Ha uno storage non indifferente, in questa versione da ben 1TB. Per cui puoi tranquillamente tenere cartelle intere di file importanti. Oppure giochi, film, programmi. Ha una velocità di lettura di 1050 MB/s e di scrittura di 1000 MB/s. E puoi gestire i tuoi dati con l’app Memort Zone che ti permette di accedere ai tuoi file da qualsiasi posizione.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a un prezzo decisamente inferiore. Per cui approfitta anche tu di questa offerta, però fai presto perché durerà poco. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo SanDisk Extreme da 1TB a soli 127,85 euro, invece che 241,87 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.