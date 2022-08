SanDisk Extreme: microSD da 256GB, prezzo ASSURDO su Amazon

Tutto vero! Amazon ha deciso di offrire la fantastica microSD Extreme della SanDisk da 256GB, facendoti risparmiare più della metà. Si tratta infatti di uno sconto del 51%. Se stavi pensando a quando fosse il momento migliore per comprare una microSD, beh il momento è adesso. Metti nel carrello SanDisk Extreme da 256GB a solo 42,98 euro.

SanDisk è ormai da tempo tra le migliori marche di pennette usb, hard Disk interni ed esterni, SD e microSD. Che si tratti di tablet, smartphone, action camera o drone, se poi aggiungiamo il fatto che oggi su Amazon è in offerta, non servono altre parole.

Ordina adesso SanDisk Extreme da 256GB a solo 42,98 euro, risparmiando ben 44 euro. Praticamente ne puoi prendere due al prezzo di una.

SanDisk Extreme è la scheda di memoria adatta a tutto

Con i suoi 256Gb potrai ampliare lo spazio della memoria del tuo smartphone o del tuo tablet e salvare tutti i dati lì dentro. E grazie alla tecnologia A2, sarà possibile anche installare app e aprirle velocemente. Se poi la imposti come download primario, non avrai più problemi di spazio. E non solo, all’occorrenza, basterà estrarla e collegarla al pc o alla Smart TV, per goderti tutti i tuoi contenuti.

Velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec. Questo vuol dire trasferimento dati più veloci che mai e video fluidi in alta definizione. Impermeabile, resistente alle alte temperature, agli urti e ai raggi x.

Questo è davvero un acquisto che puoi fare ad occhi chiusi. Sarà disponibile a questo prezzo ancora per poco, quindi metti adesso nel carrello SanDisk Extreme da 256GB a solo 42,98 euro grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.