SanDisk Extreme: la microSD da 128 GB a PREZZO REGALO

Aumenta in un istante la memoria del tuo smartphone o tablet, trasferisci file da un posto all’altro e realizza video in alta definizione con questa microSD a pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 128 GB a soli 17,70 euro, invece che 39,13 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Se fai presto puoi goderti uno sconto pazzesco del 55% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare circa 22 euro sul totale. Con questa microSD risolverai tutti i problemi. Potrai trasferire file in modo veloce ed è molto versatile. Inoltre grazie al suo adattatore SD che trovi incluso potrai usarla praticamente su qualsiasi device.

SanDisk Extreme: trasferimenti velocissimi e spazio enorme

Questa microSD offre uno spazio di ben 128 GB e quindi non dovrai preoccuparti della memoria che si esaurisce presto. Grazie alla tecnologia QuickFlow godrai di trasferimenti velocissimi, fino a 190 MB/s. Potrai realizzare video in 4K UHD senza perdere un frame.

Potrai inserirla in smartphone, tablet, droni, fotocamere digitali, PC e notebook. La classe A2 garantisce ottime prestazioni anche quando vengono installate le app. L’offerta include anche il software di recupero file RescuePRO Deluxe che potrai scaricare gratuitamente per ripristinare ciò che hai eliminato per errore. E grazie all’adattatore incluso dalla potrai usare su qualsiasi dispositivo.

Non perdere l’occasione dunque. Prima che l’offerta scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua SanDisk Extreme da 128 GB a soli 17,70 euro, invece che 39,13 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.