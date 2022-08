SanDisk Extreme, SSD da 500GB solo su Amazon a metà prezzo

Con questa SSD portatile non avrai più problemi di spazio, per non parlare della velocità di trasferimento dati. Non perdere tempo e metti subito nel tuo carrello SanDisk Extreme da 500Gb, che oggi è in offerta su Amazon a 79,99 euro, invece che 159,99 euro.

Come abbiamo detto, SanDisk Extreme è di fatto un SSD portatile, per cui, grazie alla nuova tecnologia NVMe, offre una velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e una velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s. Il tutto in pochissimo spazio. Infatti questa unità di storage portatile è così piccola che sta nel palmo di una mano. In aggiunta a questo è dotata di un moschettone nella parte alta, che ti permette di agganciarla comodamente a un cinturino e tenerla sempre con te.

Affrettati perché un prodotto del genere a questo prezzo non durerà ancora molto. Acquista su Amazon SanDisk Extreme da 500 Gb a 79,99 euro, con uno sconto del 50%. Approfitta inoltre dell’offerta prova, valida ancora per poco, e con una ricarica di 60 euro sul tuo account Amazon, potrai ricevere un buono sconto di 6 euro che verrà applicato automaticamente al momento del pagamento dell’ordine successivo.

SanDisk Extreme da 500Gb: piccolo, robusto e sicuro

Non è solo la velocità quello che stupisce di SanDisk Extreme. La prima cosa che probabilmente si nota sono le sue piccole dimensioni e il design curato in ogni dettaglio. Bellezza e praticità, offerti da appena 10 centimetri di altezza per 5 di larghezza.

Non farti ingannare dalle dimensioni, però, pensando che non sia resistente. SanDisk Extreme è molto robusto. Grazie allo speciale rivestimento in silicone può sopportare sia la pressione che le cadute. Oltre a questo, ha un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere che ti permetterà di portarlo ovunque senza essere troppo in apprensione.

E la privacy? Niente paura, stiamo parlando del famoso e collaudato marchio SanDisk, dove niente viene lasciato al caso. Questo eccezionale storage portatile consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e ulteriore protezione tramite password.

SanDisk non si è risparmiata dunque e tanto meno Amazon. Ma il risparmio c’è, è del 50%, e se fai veloce, puoi portarti a casa un prodotto eccezionale ad un piccolo prezzo. Metti subito nel tuo carrello SanDisk Extrem da 500Gb, che oggi è in offerta su Amazon a 79,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.