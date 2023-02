SanDisk 128 GB Extreme Pro: la scheda SDXC per professionisti (-40%)

La scheda SDXC SanDisk 128 GB Extreme PRO è una delle opzioni più popolari tra i professionisti fotografi e videomaker che cercano una soluzione di archiviazione affidabile e ad alta velocità. Con una capacità di archiviazione di 128 GB, questa scheda offre molto spazio per immagini e video ad alta risoluzione. Adesso è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 40%, questo significa che la puoi acquistare ad un prezzo di soli 33,00 euro.

SanDisk 128 GB Extreme Pro: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

La scheda SDXC SanDisk 128 GB Extreme PRO è dotata di una velocità di scrittura fino a 140 MB/s e di una velocità di lettura fino a 200 MB/s. Questo significa che i dati possono essere trasferiti rapidamente dalla scheda all’elaboratore o altri dispositivi di archiviazione, ciò è particolarmente importante se sei un professionista che deve gestire grandi quantità di dati e file molto pesanti.

Inoltre, questa SanDisk 128 GB Extreme Pro è resistente a temperature estreme, urti e vibrazioni, ciò la rende ideale per un uso in condizioni estreme. È anche resistente all’acqua e alla polvere, rendendola una soluzione di archiviazione affidabile per i viaggi o le attività all’aperto.

Ideale per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità “burst”, questa scheda SDXC consente di riprendere video senza interruzioni con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30).

Se sei un professionista fotografo o filmmaker e stai cercando una soluzione di archiviazione affidabile e ad alta capacità, la scheda SDXC SanDisk 128 GB Extreme PRO con il 40% di sconto non te la puoi far scappare. Approfitta subito di questa offerta prima che le scorte disponibili si esauriscano, al prezzo ridicolo di soli 33,00 euro, questa scheda di memoria sta andando letteralmente a ruba.

