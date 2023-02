San Valentino Xiaomi, sconti da CAPOGIRO: 10 bombe a mini prezzo (Amazon)

San Valentino è alle porte. Le promozioni Xiaomi su Amazon, concesse per l’occasione, sono da far innamorare! Scegli i prodotti che più ti piacciono e risparmia un sacco, ma fallo in fretta perché si tratta di occasioni a tempo limitato. Le spedizioni sono anche veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Di seguito, la nostra selezione top 5 di occasioni super premium e, subito dopo, la top 5 dei gadget imperdibili a meno di 50€. In totale, ben 10 prodotti scontatissimi, per tutte le tasche.

Xiaomi a San Valentino: 5 idee regalo premium in sconto

Il bollitore smart non è un prodotto da sottovalutare. L’ideale per preparare bevande calde, è anche perfetto per una zuppa. Tramite la connettività Bluetooth, puoi abbinarlo al tuo smartphone e controllarlo dall’apposita applicazione. Ad esempio, puoi impostarla per mantenere la temperatura costante fino a 12 ore dopo lo spegnimento. Materiali super premium, perfetti per stare a contatto con il cibo anche da Alte temperature. Prendilo adesso a 52,99€ appena.

La nuova stampante fotografica smart del colosso cinese è spettacolare. Tutti i tuoi ricordi su carta, scegliendo le immagini direttamente da smartphone, tablet o PC. Un prodotto premium, che realizza piccoli capolavori in pochi secondi: prendila in promozione a 129,99€.

Uno dei migliori purificatori d’aria intelligenti in commercio è proprio questo modello in sconto. Si tratta dello Xiaomi Smart Air Purifier 4, che ho testato personalmente e che utilizzo quotidianamente in casa. Incredibilmente efficace nella filtrazione delle impurità dell’aria, fa veri e propri miracoli con i cattivi odori. La connessione a Internet tramite WiFi ti permette di gestirne ogni aspetto tramite applicazione per smartphone. Controlli in tempo reale la qualità dell’aria, la temperatura e l’umidità e puoi far partire la purificazione, che – comunque – puoi impostare su “automatico”, così da lasciare che il dispositivo si regoli da solo. Un prodotto spettacolare, adesso anche in promozione: portalo a casa a 199,99€.

Per gli amanti dei wearable di punta, c’è il celeberrimo Watch S1. Uno smartwatch elegante e raffinato, che fa del suo display AMOLED da 1,43″ – ad alta risoluzione e con refresh rate da 60Hz – uno dei suoi maggiori punti di forza. Cassa in acciaio e cinturino in pelle completano il design. Il perfetto alleato per gestire dal polso notifiche, avvisi e promemoria, è anche un ottimo personal trainer. Integra il GPS e una miriade di workout specifici (ben 117) per tenere traccia delle tue performance. Ancora, puoi affidarti a lui anche per la salute: ad esempio, monitora con precisione il battito cardiaco H24, ma anche la quantità di ossigeno nel sangue e i livelli di stress. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e prendilo in promozione a 179€ circa appena.

Per finire, lo spettacolare monopattino elettrico Electric Scooter 4 Pro. Un concentro di tecnologia per rendere la mobilità green più divertente e soddisfacente che mai. Super sicuro da utilizzare, grazie a diversi sistemi integrati, riesce a garantirti fino a ben 55 km di autonomia con una sola ricarica. La ricarica stessa è spettacolare: puoi usare la porta magnetica posta lateralmente, super comoda ed efficace. Tramite applicazione per smartphone, puoi gestire al meglio ogni aspetto del tuo spettacolare monopattino elettrico. Approfitta degli sconti e prendilo a 799,99€ appena.

Xiaomi: i migliori 5 regali a meno di 50€ per San Valentino

Come anticipato in apertura, ecco la nostra top 5 di regali Xiaomi per San Valentino. Prodotti rigorosamente scontati, tutti spettacolari.

Temperature And Humidity Monitor Pro, monitor di temperatura e umidità con Bluetooth e display e-ink a 21,99€ appena.

Mi LCD Writing Tablet con ampio display da 13,5″ e pennino premium in dotazione. L’ideale per disegnare e prendere appunti senza sprecare carta. Premi un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Prendilo in sconto a 24,99€.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker è una soluzione potente per ascoltare musica ovunque desideri a senza il vincolo dei cavi. Bene 16W di massima potenza e un design irresistibile. In sconto te l’accaparri a 39,99€.

Ionic Haid Dryer è uno spettacolare asciugacapelli ad alta efficienza con regolazione digitale della temperatura e rilascio di ioni negativi. Prendilo in sconto a 34,99€ appena.

Smart Laser Measure telemetro smart ad altissima precisione con possibilità di scaricare i dati all’interno dell’applicazione. In promozione a 39,99€.

Approfitta adesso delle promozioni Xiaomi di San Valentino. Fai eccezionali affari, approfittando degli sconti a tempo e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.