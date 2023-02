San Valentino per lei: 5 idee tech UTILI a meno di 25€ (consegna in tempo)

Bene: San Valentino è domani, ma non hai ancora avuto il tempo materiale di comprarle un regalo. Per evitare figuracce, è bene sfruttare il poco tempo che rimane per acquistare un pensiero che arrivi in tempo. Ho scelto 5 proposte tech utili da regalare a lei, che – se prese su Amazon – possono essere consegnate in tempo (e senza costi aggiuntivi) agli abbonati ai servizi Prime. Attenzione però: verifica comunque il momento della consegna prima di completare i tuoi ordini.

Sei pronto? Allora dai subito un’occhiata a queste proposte e scegli rapidamente, così da ricevere in tempo il dono da regalare alla tua dolce metà.

Un powerbank super sottile da 10.000 mAh con display per controllare la residua autonomia energetica. Bello e colorato, è decisamente utile in un sacco di contesti. Prendilo a 14,01€.

Un bellissimo paio di auricolari con design semi in ear. Bellissimo esteticamente, il case di ricarica – quando è chiuso – ricorda molto quello di un rossetto. Basta abbinarli in Bluetooth allo smartphone per ascoltare la musica che ti piace di più o parlare al telefono mantenendo le mani libere. Spunta il coupon e prendili a 19,99€ appena.

Questa particolare luce ricaricabile è una clip che si aggancia sullo smartphone – in prossimità della selfie camera – e ti permette di realizzare scatti perfetti indipendentemente dalla luce ambientale. Un regalo sfizioso e intelligente, che puoi prendere a 14,99€ appena.

Se la tua dolce metà patisce il freddo, questo sistema di riscaldamento portatile sarà utilissimo per mantenere la mani ben al caldo. Ha le dimensioni i un powerbank e basta accenderlo perché si scaldi e garantisce buon calore per diverse ore. Ad esempio, mentre è in giro può tenerlo in tasca senza problemi perché durerà tantissimo. Prendilo a 20,99€ appena.

Il taccuino smart è perfetto se ama scrivere, disegnare e prendere appunti. Puoi realizzare tutti gli scritti che desidera, digitalizzare tutto usando l’applicazione per smartphone e la fotocamera e poi – in un attimo – cancellare tutto. Zero sprechi di carta, quindi: è tutto riutilizzabile. Prendilo a 18,90€ appena.

Insomma, un San Valentino dell’ultimo secondo all’insegna dei regali tech super utili. Niente sprechi, gadget pronti a stupire e piccoli prezzi su Amazon. Ordina al volo per riceverli in tempo con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.