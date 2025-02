San Valentino in casa Huawei: Watch GT 5 al miglior prezzo di sempre

Nuova campagna promozionale Huawei, questa volta dedicata ai fidanzati, innamorati e non, che sono alla ricerca del regalo perfetto per San Valentino. Tantissimi prodotti in offerta come smartwatch, auricolari, notebook e tablet. Tutti ai prezzi più bassi di sempre ed in bundle con accessori di vario genere.

In questo articolo vi proponiamo il Huawei Watch GT 5 disponibile in differenti varianti. Sono molto belle la Black Fluoroelastomer con cassa da 46mm e la elegantissima White Composite Leather con cassa da 41 mm. Entrambe le varianti potranno essere vostre a 202 euro cadauna con le FreeBuds SE2 e secondo cinturino in omaggio. Per ottenere il prezzo più basso in assoluto, vi basterà utilizzare il coupon ABLAW12 durante le fasi d’acquisto.

Il Watch GT 5, per la prima volta disponibile ad un prezzo così basso, è uno smartwatch del 2024, quindi recentissimo, che viene proposto nelle versioni standard e Pro. I modelli citati in questo articolo fanno entrambi capo alla variante base ed integrano il sistema TruSense System, tecnologia per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica basata su un sensore aggiornato e algoritmi migliorati che restituiscono risultati più puntuali e rapidi (tra cui frequenza cardiaca, SpO2, respirazione).

Sono compatibili con iOS e Android, sono dotate anche di Sunflower Positioning System, preciso sistema di rilevamento GNSS utile per svolgere lo sport senza portarsi dietro lo smartphone e hanno una cassa di dimensioni rispettivamente pari a 41 e 46 mm. La più piccola ha una forma circolare, mentre quella da 46mm è ottagonale con lunetta.

La serie GT 5 vi permetterà, inoltre, di rispondere ai messaggi ricevuti (SMS, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, ecc), sfruttando la tastiera virtuale e la funzione Text-to-Speech.

Abbiamo avuto modo di testare approfonditamente sia la versione Pro, sia quella standard e possiamo confermare che si tratta, in entrambi i casi, di smartwatch appartenenti alla fascia premium, realizzati con materiali pregiati e dalle prestazioni sempre elevate e precise.

La variante da 41 mm che vi proponiamo oggi, visibile nell'immagine inserita qui sopra, è caratterizzata da una cassa dorata con cinturino in pelle bianca molto elegante. Il 46 mm che abbiamo selezionato ha, invece, un design più audace ed è interamente a tema scuro.