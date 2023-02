San Valentino all'estero? Con Carta YOU l'assicurazione è gratis

Sta per arrivare: la festa degli innamorati per eccellenza è spesso sinonimo di viaggi, una “fuga d’amore” della durata di un weekend la cui destinazione è – molto spesso – l’estero. Austria, Svizzera, Germania, Francia: qualunque sia la meta che condividerai con la tua dolce metà (o, perché no, anche da solo), non dovresti partire senza aver prima sottoscritto un’assicurazione da viaggio che possa proteggerti e garantire un eventuale risarcimento in caso di inconvenienti. Queste polizze sono generalmente acquistate a parte e il loro costo si aggira intorno a poche centinaia di euro, ma esistono modi per averne una completamente gratis.

Un’opzione è essere titolari di Carta YOU, la carta di credito di Advanzia Bank che offre – tra le altre cose – anche una polizza che copre da imprevisti come infortuni e furti di denaro e beni acquistati durante il viaggio, senza alcun costo.

Come ottenere l’assicurazione gratis con Carta YOU

Per ottenere un’assicurazione di viaggio gratuita, è necessario essere titolari di Carta YOU, offerta da Advanzia Bank. È possibile richiedere la carta attraverso una semplice procedura online, che richiede pochi minuti e comporta la spedizione gratuita della carta direttamente a casa propria entro pochi giorni lavorativi. Questa polizza di viaggio completa fornisce copertura in caso di:

Infortuni sia al titolare che al partner e ai figli a carico, sia durante il soggiorno in Italia che all’estero

sia al titolare che al partner e ai figli a carico, sia durante il soggiorno in Italia che all’estero Prelievo di denaro contante rubato entro le 12 ore successive al furto

rubato entro le 12 ore successive al furto Furto di beni acquistati durante il viaggio entro 90 giorni dalla data dell’acquisto

Per ulteriori dettagli e informazioni sulle condizioni dell’assicurazione, puoi consultare la pagina ufficiale di Carta YOU sul sito web di Advanzia Bank.

Ecco tutti i vantaggi di Carta YOU

Carta YOU è una delle poche carte di credito che offre ai propri clienti un canone azzerato per sempre, oltre a commissioni gratuite per il prelievo di contanti, utilizzo all’estero, cambio valuta, emissione della carta, spedizione, blocco e sostituzione del PIN. Inoltre, i titolari della carta possono usufruire di fino a 7 settimane di credito gratuito e scegliere l’opzione di pagamento rateizzato.

Anche se Carta YOU è emessa da Advanzia Bank, non è necessario cambiare banca per richiedere e utilizzare la carta. La fattura di pagamento può essere saldata tramite bonifico da un conto corrente esistente. Recentemente lanciata sul mercato italiano, Carta YOU ha raccolto consensi generali dagli utenti, come testimoniano le numerose recensioni positive online.

Per richiedere la Carta è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. Collegati a questo link e inserisci i dati richiesti, fornendo i documenti necessari (identità e contratto con firma digitale). La richiesta necessiterà da 10 a 14 giorni lavorativi per essere completata e la carta sarà inviata gratuitamente a casa.

