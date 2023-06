Samsung TV UHD 4K (quasi) in REGALO su eBay

Vivi un’esperienza unica e inimitabile, acquisita subito la Samsung TV UHD 4K a soli 339 euro, invece di 599 euro. Grazie a questa offertona di eBay risparmi esattamente 260 euro. Si tratta di un regalo fantastico tenendo conto che puoi anche pagare in 3 rate tasso zero da soli 113 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa.

Goditi 55 pollici di puro intrattenimento in altissima qualità. Ogni fotogramma è curato nei minimi dettagli dalla tecnologia con cui è stato realizzato questo televisore di ultimissima generazione. Le cornici sottilissime regalano un’immersività pazzesca. Ti sembrerà di stare in mezzo alla scena dove il protagonista sarai tu. Sbrigati però perché la quantità disponibile è limitata, sono rimasti gli ultimi pezzi!

Samsung TV UHD 4K: goditi il vero intrattenimento

Scopri i fantastici colori del display che alza il livello di qualità del Samsung TV UHD 4K 50″. Tutto sarà così realistico che sembrerà uscire dallo schermo. Essendo smart, hai anche l’ecosistema Samsung a ricordarti quanto è facile accedere a tutte le tue piattaforme di streaming live e on demand preferite. Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e tantissime altre sono pronte al download.

Approfitta ora di questa offerta. Acquistala subito a soli 339 euro, invece di 599 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

