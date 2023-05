Samsung TV Series 7 Crystal 65": ERRORE di PREZZO su Unieuro

Mega convenienza su Unieuro che sta proponendo la Samsung TV Series 7 Crystal 65″ a soli 584 euro, invece di 949 euro. Stiamo parlando di un risparmio netto pari a 365 euro. Una tecnologia senza pari grazie al suo display con tecnologia 4K Ultra HD per ammirare immagini perfette e scene altamente immersive in 65 pollici di puro godimento.

Con risoluzione 3840 x 2160 pixel ogni dettaglio è curato. I colori sono davvero spettacolari, sempre vivi e accesi. Neri profondi e bianchi cristallini rendono ogni fotogramma una vera opera d’arte. Le versione in promozione è quella del 2022. Addirittura, selezionando PayPal o Klarna, puoi anche decidere di pagare questa smart TV in 3 rate tasso zero da soli 164,66 euro al mese.

Samsung TV Series 7 Crystal 65″: il CINEMA a casa tua

Siediti davanti allo schermo del tuo cinema personale con la Samsung TV Series 7 Crystal 65″. Per te e la tua famiglia 65 pollici di display altamente performante grazie alle tecnologie all’avanguardia applicate da Samsung su questo recente modello. Acquistare una smart TV così a soli 584 euro è un vero e proprio regalo che trovi solo su Unieuro. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita.

Inoltre, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Aggiungila subito al carrello con soli 584 euro, invece di 949 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.