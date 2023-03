Samsung TV QLED 43": risparmia 415€ con eBay

Questa volta devi essere veloce se vuoi aggiudicarti un’offerta eBay davvero pazzesca. Risparmia 415 euro acquistando la Samsung TV QLED 43″ a soli 384 euro, invece di 799 euro. Ricordati però di inserire il codice ITPERPN6678WC67M per ottenere un extra sconto di 5 euro prima del check out. La disponibilità è immediata, ma la quantità è limitata.

Inoltre, grazie a PayPal, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Così ti verranno addebitati solo 128 euro al momento della conferma dell’ordine, mentre le due altre rate nei mesi successivi e senza interessi. La spedizione gratuita è garantita in 3 giorni. Insomma, tanta qualità, ottimo risparmio e vantaggi extra assicurati. Questo è eBay.

Samsung TV QLED 43″: tanta tecnologia a un prezzo stracciato

Approfitta subito di questo Samsung TV QLED 43″ a soli 394 euro. Un prezzo così non si era mai visto. Goditi la vera tecnologia Ultra HD in 4K per immagini sempre perfette e ricche di dettagli. Resterai a bocca aperta dai tantissimi colori ben definiti e sempre brillanti. Il cinema arriva a casa tua grazie anche all’audio coinvolgente per un’immersione completa nelle scene.

Mettilo nel carrello risparmiando 415 euro, ma ricordati di inserire il codice ITPERPN6678WC67M. Infine, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.