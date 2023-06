Samsung TV Neo QLED 8K, offerta IMPERDIBILE su Amazon: il prezzo crolla del 57%

La TV Samsung Neo QLED 8K QN700B offre una straordinaria esperienza visiva grazie alla sua tecnologia Quantum Matrix Pro con innovativi Mini LED. Questi Mini LED garantiscono dettagli ultra definiti e un contrasto ottimizzato, offrendo immagini chiare e neri profondi. Il risultato è una resa visiva incredibilmente realistica. Il processore Neo Quantum 8K Lite, alimentato dall’intelligenza artificiale, trasforma le immagini provenienti da qualsiasi sorgente in una straordinaria definizione 8K. Ciò significa che puoi goderti contenuti con una nitidezza eccezionale e una qualità visiva superiore.

Oggi questo avanzato televisore di Samsung può essere tuo ad un prezzo estremamente conveniente: lo pagherai appena 940€, con uno sconto del 57% sul suo normale prezzo di listino. In questo modo risparmierai oltre 1000€. Ti ricordiamo che su Amazon sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

La tecnologia Quantum Matrix Pro con Mini LED assicura una gestione precisa della luce, offrendo dettagli nitidi sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. La risoluzione vera 8K con oltre 33 milioni di pixel garantisce una nitidezza eccezionale, offrendo una qualità quattro volte superiore al 4K. La tecnologia Quantum HDR 32x garantisce una resa cromatica ricca e precisa, insieme a un livello di contrasto superiore. L’HDR10+ regola i colori e il contrasto in modo dinamico per ogni singola scena, consentendoti di apprezzare ogni piccolo dettaglio.

La TV Samsung Neo QLED 8K QN700B presenta un design esclusivo chiamato Infinity One Design, che offre una cornice minimale per una maggiore concentrazione sulla scena. Potrai vivere ogni momento con piacere e immergerti completamente nell’esperienza visiva. In termini di audio, questa TV è dotata di Dolby Atmos e OTS Lite, che offrono un suono potente e coinvolgente. Sarai completamente immerso nell’azione e potrai apprezzare ogni dettaglio sonoro. La TV è anche compatibile con il nuovo standard di trasmissione DVB-T2 per il Digitale Terrestre 2.0, il che significa che non hai bisogno di un decoder TV aggiuntivo per ricevere i canali digitali.

Non farti scappare questa offerta e acquista il Samsung Neo QLED 8K QN700B approfittando di uno sconto del 57%.

