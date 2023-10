Samsung TV Crystal UHD 4K in offerta su Amazon ad un prezzo stellare

Se stai cercando un’esperienza televisiva immersiva e di altissima qualità, l’Samsung TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT è l’opzione ideale. Con uno sconto incredibile del 28%, ora puoi goderti immagini cristalline e un suono avvolgente a un prezzo eccezionale.

Grazie alla tecnologia PurColor, questo TV Crystal UHD può esprimere una vasta gamma di colori, regalandoti immagini di qualità eccezionale e un’esperienza visiva coinvolgente. Sarà come entrare a far parte del film, con colori così realistici da sembrare vivi.

Il potente sistema di upscaling del Processore Crystal 4K offre una straordinaria risoluzione 4K a tutti i tuoi contenuti preferiti. L’immagine sarà così dettagliata e nitida che sembrerà quasi reale, grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura dei colori.

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato grazie a Q-Symphony. Gli altoparlanti del TV e della soundbar funzionano all’unisono, offrendoti un effetto surround migliorato senza dover silenziare gli altoparlanti del TV. Un’esperienza audio coinvolgente che completa la perfezione visiva.

Questo TV va oltre le aspettative standard. Con HDR per scene più nitide, Motion Xcelerator per un’esperienza di gioco avanzata e OTS Lite per un audio dinamico che segue l’azione, ogni dettaglio e ogni momento saranno vissuti in modo più intenso e coinvolgente.

La TV SAMSUNG Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT è un vero gioiello tecnologico che offre un’esperienza televisiva senza paragoni. Approfitta di questa incredibile offerta e portalo a casa per trasformare il tuo modo di vivere l’intrattenimento. E sì, ovviamente se lo desideri è possibile anche pagarla a rate (dovrai selezionare il pagamento via Cofidis al checkout) per rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile.

