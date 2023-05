Samsung Tv Crystal: tecnologia 4K a un prezzo BOMBA su Amazon

Immergetevi in immagini con tantissime sfumature di colore e non perdetevi neanche il più piccolo dettaglio grazie al fantastico televisore Samsung Serie BU8570, Crystal UHD 4K da 55″ pollici che potrà essere vostro a un prezzo veramente eccezionale, a soli 498 euro con uno sconto del 45%.

Samsung Tv: a un prezzo speciale

Lasciatevi travolgere da una tecnologia avanzata con la Samsung TV Crystal caratterizzata da colori reali e immagini cristalline che vi faranno vivere ogni scena nel realismo più assoluto. Dal design elegante e raffinato, avrete un televisore con uno spessore molto sottile che si adatta alla perfezione nella vostra casa, dando un tocco di stile in più. Caratterizzata da tantissime funzionalità tra cui il nuovissimo e innovativo Smart Hub che vi dà la possibilità di avere i contenuti in primo piano, così da dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming.

Un’altra funzione innovativa è proprio Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) che vi offre la possibilità di avere più sfumature sonore in ogni scena con l’audio che rileva ogni suono e ve lo restituisce in 3D e vi sembrerà di essere al centro dell’azione. Inoltre, grazie alla tecnologia Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un suono migliore. Dite addio alle batterie usa e getta con il telecomando SolarCell dotato di un pannello solare sul retro che potrete ricaricare anche con le luci dell’appartamento. Inoltre, il microfono integrato vi faciliterà anche l’utilizzo degli assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant.

Grazie all’applicazione SmartThings monitorare e controllare tutti i vostri dispositivi smart e la vostra casa non sarà mai così facile. In più potrete accedere al vostro PC, laptop e dispositivo mobile senza interruzioni sul vostro televisore. Potrete inoltre rimanere in contatto con i vostri cari utilizzando Google Duo e vederli sul grande schermo. Non fatevi scappare questo fantastico gioiellino e rendete la vostra visione più bella e divertente, acquistate Samsung TV Crystal Serie BU8570 a soli 498,00 euro scontata del 45%.

